Всього імпортували понад 3 тонни дорогоцінного металу.

Швейцарія вперше після повномасштабного вторгнення в Україну імпортувала золото з Російської Федерації. Всього відправили понад 3 тонни дорогоцінного металу.

Про це пише Bloomberg.

У Федеральному митному управлінні Швейцарії повідомили, що перша партія російського золота з 24 лютого прибула до Швейцарії в травні. Дану інформацію розцінили як пом'якшення позиції щодо РФ.

Водночас Лондонська Асоціація ринку дорогоцінних металів зупинила всі операції з продажу золота з Росії. У зв'язку з чим і зупинився його імпорт.

Правда, ніхто не забороняв перероблення російського дорогоцінного металу. Так, у Швейцарії знаходяться чотирьох великих підприємства, які переробляють дві третини загального обсягу золота у світі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим Євросоюз і США ввели санкції щодо російських олігархів і компаній, пов'язаних з оборонною сферою РФ.

1 квітня Лондонська біржа металів перестала розміщувати на своїх складах у Великобританії Російські метали. Пізніше видання New York Times повідомило, що ПВК "Вагнера" видобуває для Росії золото в Африці. Так Кремль може намагатися врятуватися від санкцій, які сильно б'ють по економіці країни-агресора

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