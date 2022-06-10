Він включає ембарго на російську нафту.

Швейцарія сьогодні схвалила шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Швейцарія слідом за ЄС сьогодні схвалила шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає ембарго на російську нафту. Важливо, що під фінансові санкції та обмеження на в'їзд потрапили ще 100 громадян Росії та Білорусі", - зазначив він.

Водночас, за словами Єрмака, необхідно максимально активізувати роботу над сьомим пакетом санкцій ЄС.

"Газове ембарго, відключення російських банків від SWIFT, включно з "Газпромбанком", вторинні та індивідуальні санкції як проти оточення Путіна, так і державних чиновників, політичних діячів, пропагандистів та менеджерів російських держкомпаній. Варто діяти швидко", - заявив Єрмак.

Шостий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів протягом 8 місяців та відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россільгоспбанку", "Московського кредитного банку" та "Білоруського банку реконструкції та розвитку".

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

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