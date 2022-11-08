Серед творів мистецтва помітили картини Шагала.

Німецькі правоохоронці вилучили 30 картин, якими імовірно володіє підсанкційний російський мільярдер Алішер Усманов. Загальна вартість творів мистецтва оцінюється в 5 мільйонів євро.

За даними німецького видання Sueddeutsche Zeitung, всі картини спочатку знаходилися на 156-метровій яхті "Дільбар", але в 2021 році судно встало на ремонт в Гамбурзі, а картини перемістили на склад компанії Hamburger Spedition. Серед вилучених творів мистецтва, можливо, були картини Шагала.

При цьому сама яхта оцінюється в 600 мільйонів доларів. Усманов повинен був повідомити німецьку владу про всі активи в країні, "чого він, очевидно, не зробив".

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У Німеччині російського бізнесмена підозрюють у несплаті податків більш ніж на 500 мільйонів євро. Правоохоронці вже обшукали віллу на озері Тегернзее, яку пов'язують з Усмановим, і встановили, що останні роки бізнесмен жив у Німеччині, де повинен був платити податки.

Санкції проти Усманова - що відомо

Російський бізнесмен Алішер Усманов потрапив до списку санкцій Європейського Союзу і Великобританії. Всі активи мільярдера заморожені, а йому заборонили в'їзд.

На підставі європейських санкцій заарештовані яхти олігарха, а в Німеччині ведуться два окремих розслідування.

Загальна вартість активів Усманова оцінюється в 14 мільярдів фунтів. Серед його нерухомості в Британії в списку уряду значаться розкішний будинок Бічвуд-Хаус на півночі Лондона і маєток Саттон-Плейс в графстві Саррей.

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