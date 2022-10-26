Мережа підставних компаній і посередників ускладнює органам влади відстеження активів і застосування санкцій.

Російські олігархи, проти яких були введені санкції через вторгнення РФ в Україну, виводили мільярди доларів і приховували інвестиції в західні компанії через мережі офшорів на острові Мен, що в Ірландському морі.

Про це йдеться в розслідуванні журналу The Wall Street Journal.

За даними видання, офшорами користувалися олігарх Алішер Усманов, голова "Ростеху" Сергій Чемезов, депутат держдуми Андрій Скоч, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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За даними WSJ, допомогу Усманову та іншим олігархам у створенні мережі підставних компаній і посередників надавала зареєстрована на мені компанія Bridgewaters. Вона допомогла створити "корпоративну імперію" для своїх клієнтів, яка включала інвестиції в тому числі в такі американські технологічні компанії, як Meta Platforms, Twitter і Airbnb; в компанію, яка нібито продає російському урядові апаратуру для спостереження й стеження; а також нерухомість у європейських країнах.

Офшорна компанія допомогла приховати зв'язок "найбагатшої людини в Росії" Алішера Усманова із літаком Airbus A340 вартістю понад $350 млн, який вже після введення санкцій проти олігарха та заборони польотів російських літаків зміг вилетіти із Мюнхена до Узбекистану.

Завдяки Bridgewaters Усманов також зміг інвестувати $175 млн у американський лазерний стартап Quanergy під час первинного розміщення акцій в лютому.

Окрім цього, у 2014 році Bridgewaters створила компанію для зберігання $1 млн Тетяни Навки, яка через рік стала дружиною Пєскова.

У самій компанії Bridgewaters стверджують, що діяли законно, і, за словами керуючого директора Марка Віла, минулого року вона пройшла повний аудит і припинила співпрацю з кількома клієнтами. Він відмовився називати цих клієнтів, посилаючись на конфіденційність. За його словами, сьогодні компанія працює за правилами.

"Я не можу повернутися назад і щось виправити, якщо були якісь помилки в минулому. Ми не брали участь в ухиленні від санкцій, - сказав він.

При цьому Віл зазначив, що в Bridgewaters у різний час була концентрація російських клієнтів, і розірвати відносини з людьми, які зараз знаходяться під санкціями, нібито "непросто".

Як пише WSJ, угоди Bridgewaters управляються через складні рівні партнерств, компаній з обмеженою відповідальністю, запозичень і холдингових компаній в глобальних податкових гаванях, створених за допомогою міжнародних юридичних фірм і провідних фінансових організацій, включаючи групу Credit Suisse.

У Міністерстві фінансів США заявили, що "безумовно стежать" за діяльністю Bridgewaters, але інших подробиць не повідомили. За словами джерела WSJ, Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну не знало про частку Усманова в Quanergy.

Компанія Bridgewaters заснована в 1996 році. В останні роки велика частина її бізнесу приходила від людей, тісно пов'язаних з Кремлем і їх партнерів.

Санкції проти Усманова

Згаданий у розслідуванні WSJ Алішер Усманов потрапив під санкції в ЄС і Великій Британії. Його активи були заморожені, а йому самому заборонили в'їзд в країни. Британським громадянам і компаніям заборонено укладати з ним будь-які бізнес-угоди. Через санкції в Європі вже заарештували яхти цього олігарха. Щодо Усманова в Німеччині також ведеться два окремих розслідування.

Загальна вартість активів Усманова оцінюється в 14 млрд фунтів ($19 млрд). Серед його британської нерухомості в списку уряду значаться розкішний будинок Бічвуд-Хаус на півночі Лондона (експерти оцінюють його в 82 млн фунтів) і маєток Саттон-Плейс в графстві Саррей.

Санкції проти російських олігархів

Одні з перших санкцій проти російських олігархів США, Євросоюз та їхні союзники почали запроваджувати ще в 2014 році, після окупації Росією українського Криму та частин Донецької та Луганської областей.

Значно посилилися обмежувальні заходи країн Заходу вже цього року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У зв'язку з санкціями майно та активи підсанкційних російських олігархів влада кількох країн вже заарештувала. Серед заарештованого - вілли та інші об'єкти нерухомості, літаки і яхти олігархів.

Наприклад, в Нью-Йорку видали ордер на арешт літаків Boeing 787-8 і Gulfstream G650ER, які знаходяться у власності російського олігарха Романа Абрамовича, а в Португалії заарештували його будинок за 10 млн євро. Хоча він не входить до списку санкцій США, Абрамович перебуває під санкціями інших країн, у тому числі Великої Британії.

В цілому, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index, з початку року російські олігархи збідніли в цілому на $94 млрд.

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