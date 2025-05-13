Дефіцит танталу - один із чинників зниження російського виробництва зброї.

США можуть за допомогою нових санкцій завдати значного удару по збройовому потенціалу Росії - позбавивши російську промисловість критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва найкращої російської зброї.

Як пише військовий аналітик Девід Акс у статті для The Telegraph, йдеться про тантал - рідкісний мінерал, який використовують у багатьох високотехнологічних галузях промисловості для виробництва конденсаторів.

Як пояснює Акс, найкращі російські крилаті та балістичні ракети, безпілотники і танки оснащені процесорами, навігаційними системами або радіоприймачами з танталовими конденсаторами. Але більша частина танталу надходить з-за кордону - основними постачальниками є Демократична Республіка Конго, Бразилія і Китай, - і санкції, запроваджені США та європейськими країнами, скоротили ці поставки.

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Як зазначала аналітична група Frontelligence Insight, хоча в Росії є власні родовища танталу, вони значно менші. Крім того, в Росії немає передових переробних потужностей для виробництва високоякісного танталового порошку, необхідного для конденсаторів.

Очевидно, що російська промисловість насилу виробляє достатньо нової зброї для підтримки війни. Росіяни також втрачають контроль над повітряним простором у критично важливих секторах, оскільки українські безпілотники перевершують російські за чисельністю. І дефіцит танталу - один із чинників зниження російського виробництва зброї, підкреслює Акс:

"Раніше російські заводи імпортували оброблений африканський, китайський і південноамериканський тантал з одного великого підприємства в Казахстані. Але Казахстан приєднався до режиму санкцій, що призвело до скорочення поставок обробленого порошку. Росіяни намагалися закуповувати тантал у Китаї, але його якість виявилася низькою".

За даними Frontelligence, російська промисловість потребує близько 770 кг високосортного обробленого танталу на місяць. Для виконання наявних контрактів на постачання нових озброєнь найближчими місяцями російським заводам потрібно понад 4,5 тонни цього мінералу, але поточні запаси становлять трохи більше ніж дві тонни. За оцінкою Frontelligence, "немає жодних негайних рішень щодо закупівлі" решти двох тонн.

Водночас російська промисловість може закуповувати більше танталових компонентів "подвійного призначення" - тих, що призначені для комерційних виробів, але можуть використовуватися і в зброї - через країни, які не приєдналися до режиму санкцій. І хоча їхня доставка дуже повільна та за значно вищою ціною, проте вони все ж таки надходять до РФ. І закриття цього останнього джерела танталу має стати пріоритетом для союзників України, підкреслює Акс.

Санкції проти Росії

Раніше повідомлялося, що влада США підготувала нові санкції проти Росії в банківській та енергетичній сферах, щоб натиснути на Москву в питанні врегулювання війни в Україні.

Трамп заявляв, що він може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, якщо Кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди. Однак тепер Bloomberg пише, що США готові відкласти запровадження нових санкцій - до проведення переговорів України та РФ у Туреччині.

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