Цілями санкцій є державний російський енергетичний гігант "Газпром" і великі підприємства, що займаються природними ресурсами та банківським сектором.

Влада США підготувала нові санкцій проти Росії в банківській та енергетичній сферах, щоб натиснути на Москву в питанні врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

"Чиновники США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії, включно з банківськими та енергетичними заходами, щоб посилити тиск на Москву, щоб вона підтримала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення війни з Україною", - ідеться в статті.

Зазначається, що цілями санкцій є державний російський енергетичний гігант "Газпром" і великі підприємства, що займаються природними ресурсами і банківським сектором.

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"Рада національної безпеки США намагається скоординувати якийсь набір більш каральних заходів проти Росії. Це має бути схвалено Трампом", - сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Другий чиновник підтвердив, що "це повністю його рішення".

"Від самого початку президент ясно дав зрозуміти про свою прихильність до досягнення повного і всеосяжного припинення вогню", - заявив представник Ради національної безпеки Джеймс Г'юїтт.

Видання зазначає, що схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням у середу угоди між США та Україною про постачання корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позиції щодо Кремля.

Санкції проти РФ

Соратник Трампа, сенатор США Ліндсі Грем, днями заявив, що підготував законопроєкт про введення нових "нищівних" санкцій проти Росії та країн, які купують її нафту. Зокрема пропонується обкласти 500-відсотковим митом поставки до США товарів із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати Америки готові запроваджувати нові санкції проти Російської Федераціїі не скасовують чинних обмежень. Вона також зазначила, що Трамп уже говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні.

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