Європейські лідери готові почекати результатів переговорів України та Росії в Стамбулі, перш ніж посилювати тиск на США.

Європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж підштовхувати США до введення нових санкцій проти Москви, пише Bloomberg.

"За даними джерел, американська сторона хоче дати можливість провести переговори між Росією та Україною в четвер, перш ніж посилювати тиск на Путіна", - пише видання.

Водночас якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню в четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви.

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Адміністрація Трампа раніше підготувала варіанти посилення економічного тиску на Росію. Трамп заявляв, що "США та їхні партнери запровадять додаткові санкції", якщо перемир'я не буде дотримуватися.

Водночас у бесідах між американськими та європейськими чиновниками в понеділок американська сторона не дала чіткої відповіді, чи готова вона, як і раніше, запроваджувати санкції проти Росії, якщо напади триватимуть цього тижня, чи що вона робитиме, якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським і продовжить нападати на Україну.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Володимир Путін запропонував провести прямі переговори між російською та українською сторонами в Стамбулі. Український лідер Володимир Зеленський прямо сказав, що поїде до Стамбула 15 травня і чекатиме там Путіна особисто. Багато хто вважає, що диктатор навряд чи зважиться на цю зустріч.

Також сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Туреччини. На можливість долучення до переговорів глави Білого дому вже відреагував Зеленський. Він зазначив, що "всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути там з Україною".

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