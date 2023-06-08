Внесення Росії до "чорного списку" обмежить її доступ до зовнішніх ринків та допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах.

Україна закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести Російську Федерацію до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня, повідомляє Міністерство фінансів.

"Україна закликає FATF внести Росію до "чорного списку" для захисту світової фінансової системи. Росія продовжує демонструвати повну зневагу до глобального верховенства права, а ризики, які вона створює для міжнародної фінансової безпеки, тільки зростають. Країни, які порушують стандарти FATF, мають бути притягнуті до відповідальності та внесені до "чорного списку", незалежно від їх політичного впливу чи внеску у світову економіку", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що Росія є однією з найбільших загроз світовій безпеці, в тому числі й фінансовій. Вона розміщує ядерну зброю в Білорусі, торгує зброєю з Іраном, внесеним до "чорного списку", фінансує тероризм через ПВК "Вагнер" та інші структури, співпрацює з Північною Кореєю щодо ядерної програми, здійснює масовані кібератаки на Україну та інші держави і використовує криптовалюту для відмивання брудних грошей.

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Зазначається, що внесення Росії до "чорного списку" обмежить її доступ до зовнішніх ринків та вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку. Це допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах.

Як зазначає Euractiv, перехід Росії до чорного списку ще більше посилить економічну ізоляцію країни, поставивши Москву на один рівень з Іраном, Північною Кореєю та М’янмою.

Пленарне засідання FATF збирає делегації країн тричі на рік у Парижі. Пропозиція може бути подана коаліцією країн до Секретаріату FATF і, якщо вона буде визнана дійсною, перенесена на пленарне засідання для обговорення. Тоді рішення приймаються на основі "консенсусу" за зачиненими дверима.

При цьому Секретаріат FATF відмовився коментувати Euractiv це питання, посилаючись на конфіденційність пленарних документів.

Санкції проти Росії

Росію виключили з FATF 24 лютого. Як зазначили в організації, причиною стало грубе порушення її зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги.

У кінці квітня міжнародна експертна група Єрмака-Макфола представила новий план дій щодо посилення антиросійських санкцій.

Як зазначав президент України володимир Зеленський, санкції мають бути введені проти російського нафтогазового сектора, атомної галузі, а також проти тих, хто допомагає Росії обходити ці санкції.

На початку червня президент пообіцяв публічно боротися з країнами, які допомагають Росії уникати санкцій.

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