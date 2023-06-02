Президент наголосив, що "втомився" у цій боротьбі, тому планує вивести її у публічну площину.

Президент України Володимир Зеленський вчергове засудив країни, які допомагають Росії обходити санкції. Глава держави зазначив, що "втомився" від боротьби із ними на дипломатичному рівні та готовий вивести цю боротьбу у публічну площину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві.

"Є, на жаль, держави у цьому світі і на європейському континенті, які хочуть цього, але не хочуть, але допомагають обходу санкцій. Я трішки втомився у цій боротьбі. Я думаю, що я почну публічно боротися із тими, хто дає можливості обходити ці санкції", - зазначив він.

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Президент наголосив, що ці санкції призводять до збільшення виробництва ракет.

"Щоб ми всі виглядали адекватно, а не бовдурами. Як можна думати, як нам продукувати щомісячно сотні ракет, а з іншого боку - давати можливість, щоб вони обходили і виробляли більше ракет типу Х або інших ракет, тобто якась дурниця відбувається", - сказав глава держави.

Боротьба українського президента проти країн, котрі співпрацюють з РФ щодо обходу санкцій: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський неодноразово публічно засуджував дії країн, які допомагають Росії обходити застосовані проти неї обмеження, та наголошував на необхідності застосування санкцій проти них.

Зокрема, сьогодні, 2 травня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухали доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни.

Президент наголосив, що у зв’язку із цим готуються "відповідні рішення".

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