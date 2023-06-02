Президент України Володимир Зеленський вчергове засудив країни, які допомагають Росії обходити санкції. Глава держави зазначив, що "втомився" від боротьби із ними на дипломатичному рівні та готовий вивести цю боротьбу у публічну площину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві.
"Є, на жаль, держави у цьому світі і на європейському континенті, які хочуть цього, але не хочуть, але допомагають обходу санкцій. Я трішки втомився у цій боротьбі. Я думаю, що я почну публічно боротися із тими, хто дає можливості обходити ці санкції", - зазначив він.
Президент наголосив, що ці санкції призводять до збільшення виробництва ракет.
"Щоб ми всі виглядали адекватно, а не бовдурами. Як можна думати, як нам продукувати щомісячно сотні ракет, а з іншого боку - давати можливість, щоб вони обходили і виробляли більше ракет типу Х або інших ракет, тобто якась дурниця відбувається", - сказав глава держави.
Боротьба українського президента проти країн, котрі співпрацюють з РФ щодо обходу санкцій: що відомо
Як повідомляв УНІАН, Зеленський неодноразово публічно засуджував дії країн, які допомагають Росії обходити застосовані проти неї обмеження, та наголошував на необхідності застосування санкцій проти них.
Зокрема, сьогодні, 2 травня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухали доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни.
Президент наголосив, що у зв’язку із цим готуються "відповідні рішення".