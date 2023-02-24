Країна-агресор не зможе більше впливати на міжнародну систему боротьби з відмиванням грошей.

Росію виключили з ще однієї важливої міжнародної організації. Міжурядова комісія з фінансового моніторингу (FATF), яка займається боротьбою з відмиванням злочинних доходів, безстроково призупинила членство Росії.

Про це повідомив у своєму Telegram глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Маємо значну перемогу. FATF безстроково призупинила членство РФ. Болотяні втратили всі права члена FATF. Санкційна група Макфола-Єрмака боролась за це рішення. Ми дотиснемо російське болото всюди, де є його бруд", – написав він.

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У прес-службі FATF уточнили, що Росію покарали за грубе порушення її зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги.

"За останній рік РФ активізувала свої нелюдські і жорстокі напади на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури. FATF також глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ і юрисдикціями, що знаходяться під санкціями ООН, і зловмисної кіберактивності, що виходить з Росії", – заявили організації.

Санкції проти Росії - останні новини

У Німеччині придумали новий спосіб блокування тіньового експорту санкційних товарів в РФ. Щоб приватний бізнес не використовував "хитрі схеми", влада Німеччини запропонував ввести за обхід санкцій кримінальне покарання.

У річницю вторгнення Британія оголосила новий пакет санкцій проти РФ. Під санкції потрапили керівники вищої ланки "Росатому", керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інші представники російської еліти.

ЄС не зміг підписати десятий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого. Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, як вона стверджує, недостатньо сильні.

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