Євросоюз працює над "розумними механізмами", щоб включити нафту в новий санкційний пакет, зазначила очільниця Єврокомісії.

Нові санкції стосовно Російської Федерації будуть спрямовані проти нафти, а також банків, зокрема, "Сбербанку".

Євросоюз працює над "розумними механізмами", щоб нафта могла бути включена в майбутній пакет обмежувальних заходів, розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Bild am Sonntag, пише Reuters.

За її словами, "Сбербанк" поки не потрапив під санкції, оскільки є одним з основних каналів розрахунків за російські нафту і газ, які країни ЄС купують у РФ.

"Ми дивимося далі на банківський сектор, особливо на "Сбербанк", на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання енергетики", - розповіла єврочиновниця про майбутні санкції проти Росії.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Житомирі та Сумах.

Низка держав, у тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати РФ новими санкціями. Вже запроваджено в дію п'ять санкційних пакетів.

Зокрема, з середини березня від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT вирішили відключити сім російських банків - "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" та "ВЭБ.РФ".

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