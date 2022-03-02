Від SWIFT відключають банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ".

Європейський Союз відключає від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT сім російських банків.

Про це йдеться в Офіційному журналі Євросоюзу.

Зокрема, від SWIFT відключають банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ".

Так, починаючи з 12 березня забороняється надавати спеціалізовані послуги з передачі фінансових повідомлень, які використовуються для обміну фінансовими даними, російським юридичним особам, організаціям чи установам, права власності яких прямо чи опосередковано належать на більше ніж 50% цим банкам.

Як повідомляв УНІАН, банки "Сбербанк" і "Газпромбанк" не потрапили під обмеження відключення від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

1 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що невдовзі всі російські банки відключать від SWIFT.

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