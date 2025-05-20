Санкції запроваджені проти тих, хто здійснював переслідування опозиційного політика Олексія Навального, блогерів та активістів, які поширювали інформацію про дії російської армії у війні проти України.

Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи проти 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Росії, за репресії відносно демократичної опозиції і за дії, що серйозно підривають верховенства права в цій країні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зокрема, до санкційного списку внесені члени російської системи правосуддя: судді, прокурори, представник Верховного суду і представники регіональних судів, а також члени Слідчого комітету, залучені до фальсифікації справ проти різних активістів.

Багато з тих, проти кого сьогодні запроваджуються санкції, раніше відіграли роль у переслідуванні опозиційного політика Олексія Навального. Ці особи відстоювали інтереси прокуратури на різних судових засіданнях, коли Навальному оголосили вирок, залишили в силі цей вирок проти нього та його брата. Також підсанкційні особи мають відношення до проведення політично мотивованих судових процесів проти адвокатів Навального і технічного директора Youtube-каналу "Навальный LIVE".

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Інші підсанкційні особи причетні до винесення вироків активістам Олексію Горінову, Ігорю Баришнікову та Ользі Смірновій, а також блогерам Іоанну Курмоярову і Сергію Другову, які поширювали інформацію про дії російських збройних сил в Україні та антивоєнні повідомлення. Їхні судові процеси характеризувалися свавільними та несправедливими провадженнями і використовувалися як інструмент для залякування інших незгодних російських громадян.

Санкції передбачають замороження активів. Компаніям і громадянам ЄС заборонено надавати підсанкційним особам кошти. Також обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд до ЄС.

Як сказано у Офіційному журналі ЄС, під санкції потрапили Наталя Борисенкова, Андрій Катков, Юлія Шилова, В'ячеслав Вітухін, Катерина Тяміна, Геннадій Пілехін, Наталія Петрова, Дмитро Михайлов, Уляна Калугіна, Олеся Кабочкіна, Олена Ібрагімова, Денис Попов, Віктор Рогов, Надія Тихонова, Маргарита Котова, Олена Коробкова, Руслан Неверов, Валентин Єршов, Олександр Кемеров, Михаїл Казаков, Катерина Фролова, Сергій Богданов, Тетяна Петрова, Тетяна Молитвина, Олексій Харламов, Світлана Журавльова, Ольга Баландіна і Олеся Менделєєва.

Довідка УНІАН. Олексій Навальний (1976–2024) — російський опозиційний політик, юрист і антикорупційний активіст, відомий своєю різкою критикою Володимира Путіна та правлячої партії "Єдина Росія". Він здобув популярність завдяки викриттям корупції серед вищих чиновників Росії, які публікувалися зокрема через його Ютуб-канал. У січні 2021 року Навальний був вкотре заарештований в Росії, але більше на волю вже не вийшов. Він помер у лютому 2024 року в колонії на півночі Росії за нез’ясованих обставин. Панує думка, що його цілеспрямовано ліквідували за наказом Кремля.

Окремо в ЄС ухвалили рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи проти трьох російських юридичних установ за розвиток і застосування хімічної зброї у війні проти України.

Зокрема, під санкції потрапили "Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міністерства оборони Російської Федерації", "27-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони РФ" та "33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони РФ".

Це рішення ухвалено у зв'язку з появою звітів від Організації із заборони хімічної зброї у листопаді 2024 і лютому 2025 років, у яких підтверджувалася наявність бойових отруйних речовин типу 2-хлорбензальмалононітрил та споріднених сполук у зразках речовин, зібраних на полі бою в Україні. Росія використовувала ці засоби під час ведення бойових дій в Україні з порушенням Конвенції про хімічну зброю.

Санкції проти Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, в ЄС дійшли згоди запровадити 17-й пакет санкцій проти Росії. Ці обмежувальні заходи спрямовані проти 189 кораблів тіньового флоту.

Водночас, в Євросоюзі очікують від США наслідків для Росії за незгоду піти на повне і безумовне припинення вогню. В ЄС не побачили тиску з боку США на Росію, аби росіяни погодилися припинити вести вогонь.

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