Верховна представниця ЄС нагадала, що від ЄС готується пропозиція про зниження ціни на нафту, обмеження на енергетичний і банківській сектори.

В Європейському Союзі очікують від США наслідків для Росії за незгоду піти на повне і безумовне припинення вогню. В ЄС не побачили тиску з боку США на Росію, аби росіяни погодилися припинити вести вогонь.

Як передає кореспондент УНІАН, про віце-президентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас сказала журналістам перед початком засідання Ради ЄС.

Каллас підтвердила, що сьогодні слід очікувати погодження рішення від ЄС стосовно запровадження 17-го пакету санкцій проти РФ.

Відео дня

"Я вважаю важливим, як ми усі сказали, 27 з нас, що має бути повне і безумовне припинення вогню. Україна вже погодилась на це понад 60 днів тому. І ми домовились, якщо Росія не погодиться - те, що ми побачили вчора, - тоді ми будемо чинити більше тиску. Тож, ми погодимо 17 пакет санкцій сьогодні, але ми продовжуємо працювати над наступним сильнім пакетом санкцій, аби чинити більше тиску на Росію для того, щоби вона також забажала миру", - наголосила Каллас.

Також у неї запитали, чи вона стурбована тим, що президент США Дональд Трамп демонструє занадто м'яку позицію щодо Росії.

Як нагадала Каллас, усі раніше погодилися, у тому числі, з цього приводу лунали заяви з боку США, що якщо росіяни не погодяться на безумовне припинення вогню, як це вже зробила Україна, тоді будуть рішучі заходи.

"І це ми хочемо побачити від усіх сторін, які сказали, що будуть діяти відповідним чином", - сказала Каллас.

Зокрема, верховна представниця ЄС відзначила, що в ЄС хочуть побачити дій від США щодо наслідків для Росії за незгоду піти на повне припинення вогню. Каллас сказала:

"Ми хочемо бачити ці наслідки також і з боку США. Ми справді не бачили тиску на Росію від цих переговорів".

Верховна представниця ЄС нагадала, що від ЄС готується пропозиція про зниження ціни на нафту, обмеження на енергетичний і банківській сектори. За її словами, відповідні санкції б'ють по російській економіці.

Каллас відзначила, що сьогодні на Раді ЄС буде представлено доповідь від розвідки щодо того, у якому стані перебуває російська економіка.

"Ми чуємо, що вони наближаються до того моменту, коли їм фактично доведеться покладатися на зміну постачання. Тож, ефект від санкцій буде навіть більшим у наступні місяці", - підкреслила Каллас.

Розмова Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, 19 травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. У результаті цих розмов Росія знову не пішла на повне і безумовне припинення вогню. Як заявив Путін, припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей". За словами ініціатора війни проти України, Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій.

Своєю чергою, як повідомив Зеленський, він закликав Трампа подумати про введення нових санкцій та застосувати їх, якщо Росія виступатиме за продовження війни. Український лідер дійшов висновку, що для Трампа найважливішим є досягнення прямих перемовин між Києвом та Москвою. Також розглядається можливість нової зустрічі усіх команд - США, України, Росії та європейських країн. Вона може пройти в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Вас також можуть зацікавити новини: