Санкції, в тому числі, стосуються російського тіньового флоту.

Рада Європейського союзу у вівторок, 20 травня, затвердила 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас в соціальній мережі Х.

"ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини", - заявила вона.

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Також, за словами Каллас, готуються нові санкції проти Росії.

"Чим довше Росія веде війну, тим жорсткіша буде наша відповідь", - додала висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки.

Водночас, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram розповів, що новий пакет санкцій містить комплексні заходи, які вдарять по ключових елементах воєнної машини РФ, її "тіньовому флоту" та схемах обходу експортного контролю.

"Планується запровадити обмеження проти ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб, а також заблокувати 189 нових суден, які перевозять російську нафту, зброю та викрадене українське зерно. Загалом під обмеженням будуть уже 342 судна. Особливо важливо: під жорсткі санкції потрапляють компанії не тільки з РФ, а й з третіх країн - зокрема з Туреччини, В’єтнаму, Узбекистану, ОАЕ - які допомагали російському ВПК обходити обмеження й постачали компоненти для дронів і ракет", - зазначив він.

Також, як поінформував Єрмак, вперше в межах режиму протидії гібридним загрозам ЄС вводить економічні санкції за фізичні атаки в Естонії, саботаж підводних кабелів і підтримку проросійських демонстрацій у Європі.

Санкції проти Росії - головні новини

Видання Bloomberg писало, що Німеччина спільно з європейськими союзниками працюють над новим пакетом санкцій проти Росії. Нові каральні заходи покликані змусити Москву погодитися на припинення вогню

Прес-секретар федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що Берлін постійно вивчає і переглядає варіанти санкцій проти РФ. Він розповів, що Європейський Союз ухвалить 17-й пакет санкцій уже цього тижня.

В агентстві зазначали, що нові санкції ЄС можуть бути спрямовані проти фінансового сектору РФ у рамках останньої спроби союзників України чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Журналісти з'ясували, що блок також готується ввести санкції проти банків третіх країн, які підтримують війну Москви.

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