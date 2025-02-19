Гарнітуру від ігрових консолей росіяни використовують для управління дронами на фронті.

Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії. Видання EUobserver дізналося подробиці, про які наразі офіційно ще не повідомлялося.

Зокрема під візові заборони і заморожування активів потрапили 48 нових фізичних і 35 юридичних осіб. Крім того, ЄС визначив нові критерії, за якими капітани "тіньового флоту" російських танкерів потраплятимуть до "чорного списку".

Також новий санкційний пакет призупиняє дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських медіа. Інший пункт пакету передбачає відключення 13 невеликих російських банків від системи міжнародних платежів Swift. Важливим пунктом є запровадження заборони на імпорт російського алюмінію.

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Разом з тим новий санкційний пакет знову не зачепив імпорт російського скрапленого газу до ЄС. Також під санкції не потрапили нові "гучні" імена, і замість великих російських олігархів під обмеження потрапили "дрібні чиновники і пропагандисти".

За даними Reuters, новий пакет санкцій також передбачає заборону на продаж до РФ ігрових консолей, джойстиків і авіасимуляторів, оскільки російські військові використовують їх для управління дронами на фронті.

Інші заборони стосуються експорту хрому та деяких хімічних речовин, а також заборону на обслуговування нафто- та газопереробних заводів в РФ.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, країни G7 готують новий удар по нафтовим доходам Росії. Передбачається, що такий крок має підштовхнути Москву до переговорів про "реальний" мир.

Також ми розповідали, що ЄС не буде скасовувати санкції проти Росії, якщо це зроблять США. Брюссель має намір проводити власну санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації Трампа.

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