Це 16-й за рахунком санкційний пакет. У ньому врахована низка пропозицій України.

Посли Єврооюзу погодили новий 16-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода з питань Європи​ Рікард Юзвяк.

Погодження уже прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Новини про те, що буде 16-й пакет санкцій проти РФ - це добре. Знаю, що низка наших пропозицій враховані", - зазначив він.

Потрібно готувати 17-й, закликав Єрмак і висловив думку, що "санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше".

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"Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського ВПК і контролю над озброєннями РФ", - сказав він.

За даними Financial Times, 16 пакет санкцій ЄС проти Росії націлений на алюмінієву промисловість і ще більше посилює обмеження на її експорт нафти.

"Санкції спрямовані на 13 банків, 73 так званих танкери тіньового флоту, що використовуються Кремлем для експорту сирої нафти, та "поетапна" заборона на купівлю країнами ЄС певних видів російської алюмінієвої продукції", - пише видання з посиланням на власні джерела.

Пакет, який, за словами джерел, схвалили посла всіх 27 країн ЄС, також спрямовані на більшу кількість осіб і компаній, які допомагають Росії вести війну проти України.

Санкції проти РФ

Євросоюз не збирається скасовувати санкції проти Росії за її агресію щодо України, навіть якщо США підуть на цей крок, заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс.

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що США збережуть санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.

Як пише Bloomberg, Рубіо в телефонній розмові запевнив своїх європейських колег, що санкції не будуть зняті раніше.

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