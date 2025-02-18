Домбровскіс зауважив, що наразі Брюссель працює над формуванням 16 пакету санкцій проти Росії.

Європейський Союз не збирається скасовувати санкції проти Росії за її агресію щодо України, навіть якщо США підуть на цей крок. Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань 18 лютого 2025 року в Брюсселі, інформує Єврокомісія.

Чиновника запитали, чи скасовуватиме ЄС санкції проти Росії, якщо так вчинять США. Він чітко відповів, що Брюссель проводитиме свою санкційну політику, яка не залежить від рішень адміністрації Трампа.

"З огляду на політику нової адміністрації США, ЄС має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики. Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом", - відповів Домбровскіс.

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Санкції проти Росії - важливі новини

Раніше Велика Британія запровадила нові санкції проти оточення російського диктатора Володимира Путіна та "Росатому". Зокрема, обмеження запроваджено щодо заступника міністра оборони РФ Павла Фрадкова та директора Федеральної служби з технічного та експортного контролю Росії Володимира Селіна.

Крім того, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог говорив про те, що глава Білого дому готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб закінчити війну. Він зазначив, що наразі санкції проти Росії "всього лише на трієчку" за шкалою від 1 до 10.

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