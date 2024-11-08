Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Сьогодні вночі Росію знову атакували дрони, Міноборони країни відзвітувало про 17 збитих і перехоплених безпілотників над територією чотирьох регіонів - над Воронезькою, Саратовською, Бєлгородською та Брянською областями.

Зокрема, дрони відвідали російський Саратов, під удар потрапив нафтопереробний завод. Як пишуть росЗМІ, влада Саратовської області повідомила, що вночі над територією Саратова ліквідували БПЛА, частина уламків впала в промисловій зоні Заводського району, де розташований Саратовський НПЗ.

Жителі Саратова повідомили про пожежу в районі НПЗ після атаки БПЛА, у мережі з'явилися численні відео. Частина жителів стверджує, що горить факел НПЗ, однак, судячи з кадрів, факел розташований правіше передбачуваної пожежі. Підтверджень цієї інформації поки що немає.

Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Крім того, жителі Енгельса Саратовської області також повідомляли, що вночі в місті вмикали сирену. Поруч із містом розташований аеродром "Енгельс-2" - одна з найбільших військових авіаційних баз Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники, серед них - Ту-160 і Ту-95МС.

Атаки на Росію - останні новини

Нагадаємо, вранці 6 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше атакувало російську флотилію в Каспійському морі.

Зазначалося, що відстань від держкордону України до місця базування Каспійської флотилії - близько 1,5 тисячі кілометрів. Унаслідок ударів БпЛА пошкоджень зазнали щонайменше два об'єкти в Каспійську (Дагестан, РФ) - ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан".

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