Місце влада звітує про "мінімальну шкоду".

Ввечері у четвер, 31 жовтня, у небі Башкортостану помітили безпілотні літальні апарати. За даними ЗМІ, під ударом міг опинитися нафтохімічний завод.

Аеропорт Уфи запровадив обмеження на приймання та випуск повітряних суден. Глави Республіки Радій Хабіров написав у своєму Telegram-каналі, що атаки безпілотників зазнали промислові підприємства паливно-енергетичного комплексу.

За його словами, перший дрон впав на території одного з підприємств, де заподіяв "мінімальної шкоди" - вибито скло у будівлі операторської. Два інших БПЛА впали в промзоні. Жертв і руйнувань немає, підприємства функціонують у штатному режимі.

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Російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що метою атаки міг бути Стерлітамакський Нафтохімічний Завод. Також оголошували екстрену евакуацію робітників із заводу "Башнефть-Уфанафтохим". Видання "Пруфи" пише, що один з дронів заплутався в решітці та тросах, що завадило прямому удару по великому підприємству.

Атаки на НПЗ в Росії

Як відомо, українські дрони систематично завдають ударів по нафтопереробних об'єктах Російської Федерації.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк казав, що країна-агресор поповнює свій бюджет за рахунок експорту нафтопродуктів, тому такі атаки знижують її можливість вести війну.

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