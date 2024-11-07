Каспій окупанти використовують для завдання ударів з повітря.

Вчора, 6 листопада, дрони Головного управління розвідки Міноборони України вперше вдарили по російській флотилії у Каспійському морі, яке з’єднано каналом з Азовським морем. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука, звідти ворог перекидає бойові кораблі внутрішнім каналом та завдає ударів з повітря.

Військовий розповів, що Каспійське море - одна з п’яти локацій, де базується військово-морський флот РФ.

"Загалом вважається, що у них є чотири флоти та флотилія. Для нас цей басейн важливий тим, що Азово-Чорноморський регіон, Азовське море має з’єднання з Каспієм. Це Волго-Донський суднохідний канал, і були факти, коли вони перекидали в обидва боки деякі одиниці", - розповів речник в етері телемарафону.

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За його даними, у Каспійському морі так само є російські платформи з ракетоносіями, які можуть запускати морські ракети типу "Калібр". Водночас наразі немає підтвердженої інформації щодо обстрілів України з застосуванням кораблів, що перебувають у Каспії.

"Каспійське море вони (росіяни – УНІАН) частіше використовують для завдання ударів саме з повітря. Тобто вони заходять в цю акваторію спеціально і звідти у них пускові рубежі для того, щоб обстрілювати Україну. Роблять вони це, ймовірніше за все, для того, щоб у разі нештатного сходу стареньких досить ракет унеможливити втрати серед власного цивільного населення", - розповів Плетенчук.

Удар по Каспійську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 листопада внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України вдалося завдати поразки російській флотилії у Каспійському морі. Така атака сталася вперше. Відстань від державного кордону України до Каспію – близько 1,5 тисяч кілометрів. Внаслідок ударів БпЛА вражені щонайменше два об'єкти в Каспійську. Передбачається, що це ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан". Також ймовірні пошкодження зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Як зазначав аналітик Forbbes Девід Акс, пошкоджені кораблі становлять майже третину сил Каспійської флотилії.

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