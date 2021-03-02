Проти екс-президента Франції ведуть розслідування про "відбілювання злочинів" у Росії.

Після тривалого розслідування й розгляду французький суд в понеділок засудив колишнього президента Ніколя Саркозі до трьох років в'язниці за корупцію й торгівлю впливом. Але цей історичний вирок - це ще не кінець усіх проблем екс-лідера Франції з законом.

Про це пише Forbes. 66-річного Саркозі визнали винним у спробі підкупити суддю й незаконно отримати інформацію про розслідування щодо фінансування його передвиборчої кампанії. Таким чином, він став першим екс-президентом Франції, який постав перед судом через кримінальні обвинувачення. Суд Парижу засудив Саркозі, який очолював країну з 2007 до 2012 року, до трьох років ув'язнення, два з яких він відбуде умовно. Ці два роки він буде змушений носити електронний браслет і не залишати свій дім.

Читайте такожFinancial Times: Євросоюз роз'їдає корупціяАле це далеко не єдина проблема із законом, з якою Саркозі доводиться мати справу. Ще в березні він буде змушений постати перед судом через іншу справу, в якій його звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Саркозі перевищив допустимі витрати на провальну спробу знову стати президентом Франції в 2012 році.

Проти французького політика також ведуть розслідування за звинуваченнями у торгівлі впливом й "відбілювання злочинів або проступків" через консультативну діяльність в Росії. Також триває розслідування звинувачень, що Саркозі незаконно отримав гроші на передвиборчу кампанію від вже покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі.

Екс-президент Франції заперечує звинувачення. А його прихильники називають всі судові справи плодом нечесного переслідування. Forbes пише, що Саркозі - перший президент Франції в сучасній історії, якого засудили до реального терміну у в'язниці. Його попередника Жака Ширака теж визнали винним у зловживанні державними коштами в 2011 році. За це він був засуджений до двох років позбавлення волі умовно.

Читайте такожPolitico: Європа не готова жити без МеркельРаніше проти Саркозі вели справу через звинувачення у маніпуляції співвласницею компанії L’Oréal Ліліан Беттанкур. Зокрема, його підозрювали в тому, що він обманом змусив її профінансувати його президентську кампанію в 2007 році. В 2013 році слідчі зняли з Саркозі звинувачення в тому, що він скористався "психічною слабкістю" Беттанкур, яка була найбагатшою жінкою Франції. На момент смерті в 2006 році її статки становили 39,5 мільярдів доларів.

Справа Саркозі: що відомо

Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення у рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії. Розслідування почалося після того, як у 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.

Також колишнього президента Франції звинувачують у спробі підкупити суддю. Саркозі обіцяв хорошу посаду - в обмін на інформацію про розслідування справи про фінансування його передвиборної кампанії. Ніколя Саркозі свою провину заперечує.

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Переклад: Лесь Димань