Новий магазин буде розташований в дипломатичному кварталі Ер-Ріяда - районі, де знаходяться посольства і дипломати, і вхід в нього буде "суворо обмежений".

Саудівська Аравія готується відкрити в столиці Ер-Ріяді свій перший магазин алкоголю, який буде обслуговувати виключно дипломатів-немусульман.

Як пише Reuters, клієнти повинні будуть зареєструватися через мобільний додаток, отримати код допуску від Міністерства закордонних справ і дотримуватися щомісячних квот на покупки, повідомляється в документі. Новий магазин буде розташований в дипломатичному кварталі Ер-Ріяда - районі, де знаходяться посольства і дипломати, і вхід в нього буде "строго обмежений". Раніше алкоголь був доступний тільки через дипломатичну пошту або на чорному ринку.

Цей крок є важливою віхою в зусиллях королівства, очолюваного наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щодо відкриття ультраконсервативної мусульманської країни для туризму та бізнесу, оскільки вживання алкоголю заборонено ісламом. Це також є частиною більш широких планів, відомих як Vision 2030, щодо створення постнафтової економіки.

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Саудівська Аравія, яка була відносно закритою протягом десятиліть, в останні роки пом'якшила суворі соціальні кодекси, такі як поділ чоловіків і жінок у громадських місцях і вимога до жінок носити повністю закриті чорні шати. Зміцнення влади принца Мухаммеда супроводжувалося такими змінами, як відкриття країни для нерелігійного туризму, концертів і дозвіл жінкам керувати автомобілями, а також придушення інакомислення і політичних суперників.

Концепція 2030 також включає розвиток місцевої промисловості та логістичних центрів і спрямована на створення сотень тисяч робочих місць для громадян Саудівської Аравії.

Новини Саудівської Аравії

У Саудівській Аравії емігрант з Індії, на ім'я Прадіп, виграв джекпот лотереї Mahzooz - $ 270 тис. тепер він може взяти участь у супер-грі з винагородою $5,45 млн.

Як пише Alarabiya News, Прадіп живе і працює в Саудівській Аравії більше 15 років, і він спробував зіграти в Mahzooz тільки двічі, перш ніж отримати джекпот. За словами Прадіпа, на виграні гроші він придбає будинок в Індії.

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