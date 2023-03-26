Тепер чоловік купить собі будинок в Індії.

У Саудівській Аравії емігрант з Індії, на ім'я Прадіп, виграв джекпот лотереї Mahzooz - $270 тис. Тепер він може взяли участь у супер-грі з винагородою $5,45 млн.

Як пише Alarabiya News, Прадіп живе і працює у Саудівській Аравії понад 15 років, і він спробував зіграти в Mahzooz лише двічі перед отриманням джекпоту.

За словами Прадіпа, на виграні гроші він придбає будинок у Індії.

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"Мрія здійснилася. Я хотів купити будинок в Індії і затримався у процесі подачі заявки на кредит, тому ці гроші допоможуть зробити моє життя набагато простіше", — похвалився чоловік.

У цьому ж розіграші 27 учасників вгадали чотири з п’яти чисел і розділили другий приз у розмірі $54,4, отримавши приблизно по $2000 кожен.

Курйозні випадки з виграшем в лотерею

У США чоловік виграв $ 1,337 мільярда в національній лотереї Mega Millions. Щасливий білет він придбав на заправці в передмісті Чикаго. Це третій найбільший лотерейний джек-пот в історії США.

Також американка з Мічигану виграла 100 тисяч доларів після того, як випадково вирішила зіграти в лотерею на своєму телефоні під час складного робочого дня.

А подружжя з Канади дізналось, що виграло 100 тисяч доларів у лотерею, коли термін дії лотерейного білета вже п'ять днів як закінчився.

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