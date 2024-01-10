За даними шведської Saab AB, ракети IRIS-T виробляються в рамках спільного проекту компаній Німеччини, Греції, Норвегії, Італії, Іспанії та Швеції.

Правляча коаліція Німеччини схвалила продаж Саудівської Аравії 150 ракет класу "повітря-повітря" IRIS-T. Це перша поставка зброї в країну Перської затоки, яку уряд в Берліні надав за більш ніж п'ять років.

Головний представник канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт підтвердив це схвалення, про яке вперше повідомив журнал Der Spiegel, на черговій урядовій прес-конференції в середу в Берліні, пише Bloomberg.

За даними шведської Saab AB, ракети IRIS-T виробляються в рамках спільного проекту компаній Німеччини, Греції, Норвегії, Італії, Іспанії та Швеції. Генеральним підрядником є німецька компанія Diehl Defense GmbH & Co. KG.

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За словами людей, знайомих з рішенням, уряд Німеччини також схвалив наступні поставки зброї:

Додатковий підводний човен від Thyssenkrupp Marine Systems GmbH до Ізраїлю.

Три мінно-шукальних судна із запасів Збройних сил Німеччини відправлені до Пакистану.

300 ручних протитанкових засобів RGW 90 на суму близько 1,9 мільйона євро (2,1 мільйона доларів США) до Грузії.

Поставки німецької зброї в Саудівську Аравію

Німеччина припинила постачання зброї до Саудівської Аравії наприкінці 2018 року через її участь у конфлікті в Ємені та вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, але зараз змінює цю політику, щоб винагородити уряд в Ер-Ріяді за його недавню підтримку Ізраїлю.

Цього тижня адміністрація Шольца дала зрозуміти, що вона також готова підтримала продаж додаткових літаків Eurofighter Саудівської Аравії, хоча і заявила, що їх доставка може зайняти кілька років.

Ще влітку минулого року в Німеччині спалахнув гучний скандал, коли преса дізналася про бажання уряду Шольца зняти існуючу заборону на експорт винищувачів до Саудівської Аравії.

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