Правляча коаліція Німеччини схвалила продаж Саудівської Аравії 150 ракет класу "повітря-повітря" IRIS-T. Це перша поставка зброї в країну Перської затоки, яку уряд в Берліні надав за більш ніж п'ять років.
Головний представник канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт підтвердив це схвалення, про яке вперше повідомив журнал Der Spiegel, на черговій урядовій прес-конференції в середу в Берліні, пише Bloomberg.
За даними шведської Saab AB, ракети IRIS-T виробляються в рамках спільного проекту компаній Німеччини, Греції, Норвегії, Італії, Іспанії та Швеції. Генеральним підрядником є німецька компанія Diehl Defense GmbH & Co. KG.
За словами людей, знайомих з рішенням, уряд Німеччини також схвалив наступні поставки зброї:
- Додатковий підводний човен від Thyssenkrupp Marine Systems GmbH до Ізраїлю.
- Три мінно-шукальних судна із запасів Збройних сил Німеччини відправлені до Пакистану.
- 300 ручних протитанкових засобів RGW 90 на суму близько 1,9 мільйона євро (2,1 мільйона доларів США) до Грузії.
Поставки німецької зброї в Саудівську Аравію
Німеччина припинила постачання зброї до Саудівської Аравії наприкінці 2018 року через її участь у конфлікті в Ємені та вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, але зараз змінює цю політику, щоб винагородити уряд в Ер-Ріяді за його недавню підтримку Ізраїлю.
Цього тижня адміністрація Шольца дала зрозуміти, що вона також готова підтримала продаж додаткових літаків Eurofighter Саудівської Аравії, хоча і заявила, що їх доставка може зайняти кілька років.
Ще влітку минулого року в Німеччині спалахнув гучний скандал, коли преса дізналася про бажання уряду Шольца зняти існуючу заборону на експорт винищувачів до Саудівської Аравії.