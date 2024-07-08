Він нагадав, що РФ використовує на війні проти України іранську та північнокорейську зброю.

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі застеріг Китай від допомоги Росії у війні проти України.

Під час візиту до Польщі він обговорив зі своїм польським колегою Радославом Сікорським небезпеку, яку можуть становити для Заходу авторитарні держави. Він зазначив, що Пекіну слід бути дуже обережним у питанні поглиблення партнерства з РФ, Іраном і КНДР.

"Я стурбований, що бачу іранські безпілотники в Україні. Мене турбує, що снаряди з Північної Кореї використовуються тут, на європейській землі. І, звісно, мене турбує партнерство, яке, як я бачу, Росія налагоджує з цими авторитарними державами. Я думаю, що Китай має бути дуже обережним у поглибленні цих партнерських відносин у найближчі тижні та місяці", - цитує Леммі The Telegraph. Відео дня

Також глава британського МЗС прокоментував ситуацію на Близькому Сході. "Ми закликаємо до припинення вогню (у секторі Газа - УНІАН) з кінця минулого року. Усі ми сподіваємося, що наступними днями план Байдена буде ухвалено ХАМАСом і, звісно, ізраїльським урядом, і ми зможемо побачити це припинення вогню. Ми хочемо, щоб заручників було звільнено", - додав він.

Новий уряд Великої Британії

На початку липня на дострокових парламентських виборах у Великій Британії перемогла лейбористська партія. Новим прем'єр-міністром став її лідер Кір Стармер.

Канцлером казначейства стала Рейчел Рівз, віцепрем'єром - Анджел Рейнер, главою міністерства внутрішніх справ призначено Іветт Купер, а міністром оборони - Джона Гілі.

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