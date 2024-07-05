Зеленський подякував Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із новим прем'єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером.

"Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом", - написав він у своїх соцмережах.

Зеленський подякував Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

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"Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - додав президент.

Призначення Стармера новим прем'єром

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після перемоги на парламентських виборах. Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні король прийняв на аудієнції високоповажного сера Кіра Стармера і попросив його сформувати нову адміністрацію. Сер Кір прийняв пропозицію його величності та поцілував руки після призначення прем’єр-міністром і першим лордом казначейства", - йдеться у повідомлення Букінгемського палацу.

Стармер заявив, що "зміни почнуться зараз" після того, як його партія перемогла на виборах та закінчила 14-річне правління консерваторів на загальних виборах у Сполученому Королівстві, які відбулися за день до цього.

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