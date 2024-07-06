Новий глава МЗС Британії неодноразово в минулому критикував Трампа, називаючи його "соціопатом, який симпатизує неонацистам".

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який офіційно обійняв посаду прем'єр-міністра Великої Британії в п'ятницю, 5 липня, оголосив склад свого кабінету міністрів.

Так, посаду канцлера казначейства Британії зайняла Рейчел Рівз, яка є першою жінкою в історії на цій посаді. Віцепрем'єром призначено заступника нового прем'єра з Лейбористської партії Анджела Рейнера. Новим главою міністерства внутрішніх справ Великобританії стала Іветт Купер, міністерство закордонних справ очолить Девід Леммі, міністерство оборони - Джон Хілі.

При цьому і Леммі, і Хілі раніше заявляли про важливість підтримки України у війні з Росією. Обидва відвідували Київ, ще будучи членами тіньового кабінету Стармера. Як пише The Hill, Леммі зокрема заявляв, що працюватиме над тим, щоб протистояти критиці Трампа та інших законодавців-республіканців щодо НАТО та підтримки України, зазначивши, що частина роботи міністра закордонних справ полягає в тому, щоб "також намагатися переконати та використовувати свій вплив".

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Крім того, новий глава МЗС Британії неодноразово в минулому критикував Трампа, називаючи його "соціопатом, який симпатизує неонацистам".

Леммі називають відвертим і видатним захисником соціальної справедливості та проблем меншин. Він критикував Трампа за те, що він зводить наклепи на Лондон заради політичної вигоди, і що "Трамп ледь приховує свої расистські нападки на Сполучене Королівство".

У Британії новий прем'єр

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після перемоги на парламентських виборах. Стармер заявив, що "зміни почнуться зараз" після того, як його партія перемогла на виборах та закінчила 14-річне правління консерваторів на загальних виборах у Сполученому Королівстві, які відбулися за день до цього.

Президент України Володимир Зеленський вже провів зі Стармером телефонну розмову та подякував британському прем'єру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

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