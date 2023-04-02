Вони потім використовували компромат для шантажу.

Співробітники КДБ вербували як шпигунів молодих чоловіків та жінок. Обирали переважно мешканців бідних регіонів. У секретному закладі КДБ в Росії їх навчали знайомитись з іноземцями у громадських місцях.

Вони мали спокушати дипломатів та збирати на них компромат, повідомляє The Mirror. Серед російських агентів були співаки, актриси, танцівниці та вчителя.

За даними видання, у Німеччині спецслужби зі зв'язками з КДБ навчали агентів психологічних маніпуляцій та основ Марксизму-ленінізму. Їх називали "Ромео". Це були добре освічені та добре одягнені чоловіки з почуттям гумору.

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За словами екс-офіцера таємної поліції Штазі та "Ромео" Герхарда Байєра, жінок вони спокушали тим, що створювали ілюзію можливості провести разом все життя. Однією з жертв таких манiпуляцiй стала секретарка канцлера ФРН у Бонні. Жінка протягом 14 років передавала секретні дані своєму коханцю.

Водночас секретарка в американському посольстві передала понад 1500 надтаємних документів за 22 роки. І лише після викриття секретарки вдалось дізнатися, на кого працювали їхні бойфренди.

Крім того, КДБ вербувало оперних співаків-чоловіків. Серед них був і співак Костянтин Лапшин, який спокусив низку чиновників та дипломатів із посольства США в Москві. Компромат використовували наступним чином: чиновників ставили перед вибором — публікація їхньої особистої інформації або зрада країни.

Російські шпигуни

Росія заслала на територію США свого агента-шпигуна, який ледь не працевлаштувався в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

У Польщі ліквідували шпигунську мережу, що діяла в інтересах Російської Федерації. Днями й Фінляндія ліквідувала велику мережу агентів російських спецслужб.

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