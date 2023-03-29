Він десять років "клепав" з себе бразильця й намагався влаштуватися в Міжнародний кримінальний суд Гааги якраз в той час, коли там збирали доказову базу про злочини РФ.

Росія заслала на територію Сполучених Штатів Америки свого агента-шпигуна, якому ледь не вдалося працевлаштуватися до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на анонімні свідчення чиновників з США, Європи та Бразилії, а також матеріалами судових проваджень, які вже встигли завести проти агента РФ.

За даними ЗМІ, йдеться про росіянина з Калінінграда Сергія Черкасова, який майже десять років "клепав" для себе нову особистість й намагався влаштуватися під виглядом громадянина Бразилії в МКС. Там він майже дійшов до етапу 6-місячного стажування якраз у період, коли суд формував базу доказів про злочин режиму та армії РФ в Україні.

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Повідомляється, що для ідентифікації російського агента ФСБ США працювала протягом багатьох років. Його особистість вдалося розкрити рік тому.

Він почав свою підривну діяльність під виглядом Віктора Мюллера-Феррейри - студента з Бразилії, який у 2018 році вступив вчитися на Міжнародні відносини в Університет Джонса Хопкінса в США.

У цей період шпигун, користуючись своїми контактами у Вашингтоні, передавав ГУР РФ дані про топ-чиновників США, а також про американського лідера Джо Байдена. Зокрема, він інформував своїх кураторів про реакцію американських офіційних осіб на нарощування сил РФ поблизу держкордону України.

Після завершення навчання в університеті Черкасов спробував влаштуватися до суду МКС, проте тоді на його слід вийшли американські агенти, повідомивши Нідерланди про реальну особу Феррейри. Тоді його депортували до Бразилії, там же заарештували й винесли 15-річний вирок за створення фейкової особистості.

Вже під час вивчення матеріалів слідства та розслідування правоохоронці знайшли в комп'ютері Черкасова масу доказів про його причетність до роботи на РФ. Більш того, недошпигун навіть зберіг у своєму комп'ютері "біографію-шпаргалку" про життя в ролі "Феррейри". Серед іншого, в ній є пояснення з приводу його нетипової зовнішності та акценту, невластивих для бразильця. Росіянин придумав історію про те, що у нього в роду були німці, і що він раніше часто подорожував за кордоном.

Також там знайшли докази того, що для створення фейкової особистості Черкасову ГУР підкупила нотаріуса у бразильській системі імміграції. Зокрема, підроблені документи йому завірили в обмін на цінні подарунки, згадують ЗМІ.

Зараз у РФ офіційно відхрестилися від свого можливого зв'язку з Черкасовим, проте його екстрадиції Москва все ж вимагала. Росія видала його за злочинця, який втік з країни, щоб уникнути покарання за контрабанду героїну.

Сам Черкасов під час своїх свідчень кілька разів намагався заплутати слідство. При своєму затриманні в Нідерландах він говорив, що спецслужби просто помилилися, потім зізнався, що він росіянин й навіть підтримав версію про своє кримінальне минуле.

Наприкінці минулого тижня Мін'юст США направив обвинувальний висновок про шпигуна "недобразильця" до Федерального суду, проте до кінця неясно, чи планує Вашингтон робити офіційний запит на його екстрадицію з Бразилії. Як зазначив один співрозмовник видання, швидше за все, надалі РФ докладе більше зусиль, щоб витягнути свого шпигуна з цієї "пригоди".

МКС вручив ордери на арешт Путіну

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, заявивши про його можливу причетність до депортації дітей з України.

Наразі суд продовжує вести розслідування з цього приводу, проте диктатору вже умовно заблокований в'їзд на територію 122 країн-членів Римського статуту (держав, які юридично виконують рішення МКС).

Раніше в Сенаті США закликали американського президента Джо Байдена допомогти в розслідуванні справи проти Путіна й надати додаткові докази, які можуть стати "ключовими".

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