У 2022 році Москва зосередилася на кібершпигунстві, щоб компенсувати брак агентурної розвідки.

Фінська служба безпеки (SUPO) завдала удару по агентурній мережі російської розвідки.

Як повідомляє ABC News, шпигунські операції Росії у Фінляндії за останній рік скоротилися вдвічі завдяки візовому бану і висилці співробітників спецслужб РФ, відзвітували у відомстві.

У повідомленні SUPO наголошується, що Росія традиційно проводила у Фінляндії розвідувальні операції під дипломатичним прикриттям. У 2022 році ж Москва зосередилася на кібершпигунстві, щоб компенсувати брак агентурної розвідки.

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"Хоча Росія все ще намагається розмістити офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, їй доводиться компенсувати брак агентів, наприклад, все частіше вдаючись до інших форматів таємних операцій за кордоном", - сказав директор SUPO Антті Пелттарі.

Виявлення російських шпигунів - деталі

Росія заслала на територію Сполучених Штатів Америки свого агента-шпигуна, який ледь не працевлаштувався в Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі.

У Польщі ліквідували шпигунську мережу, що діяла в інтересах Російської Федерації. У тому числі шпигуни становили загрозу для критичної інфраструктури Польщі.

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