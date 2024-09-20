Твіт Маска також розкритикували в Білому домі.

Секретна служба США почала перевірку через видалений твіт Ілона Маска. У ньому він написав, що "ніхто навіть не намагається" вбити президента Джо Байдена або кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

Про перевірку пише агентство Bloomberg. У відповідь на запит видання в Секретній службі заявили, що записи про допис Маска "було зібрано в правоохоронних цілях", і їх не розголошують, оскільки це може завадити проведенню правоохоронних процедур.

Як зазначає Axios, розслідування не означає, що Маск буде притягнутий до будь-якої відповідальності, але йому, ймовірно, доведеться довести, що він не становить загрози для Джо Байдена або Камали Гарріс.

Відео дня

Увечері 15 вересня Ілон Маск репостнув публікацію іншого користувача соцмережі X, у якій йшлося: "Чому вони хочуть убити Дональда Трампа?" Свій репост Ілон Маск супроводжував таким повідомленням: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена або Камалу".

Користувачі закликали Маска видалити твіт, але він відмовлявся це зробити. У підсумку він видалив твіт наступного дня і заявив, що це був жарт. Пост Маска розкритикували в Білому домі.

"Як заявили президент Байден і віцепрезидент Гарріс після вчорашніх тривожних новин, "у нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому насильству", і "ми всі маємо зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства"", - заявив представник адміністрації Байдена.

Вибори у США - позиція Маска

Раніше Ілон Маск визнав, що кандидатка на пост президента США Камала Гарріс "перевершила очікування більшості людей" на дебатах із Дональдом Трампом.

Як написав бізнесмен, він не вважає дебати справедливими. Хоч Ілон Маск і похвалив Гарріс, він заявив, що продовжуватиме підтримувати Трампа. Бізнесмен упевнений, якщо не буде проведено суттєвої реформи уряду, "закони і правила будуть погіршуватися з кожним роком".

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