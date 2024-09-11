Маск про дебати у США: Гарріс перевершила очікування, але Трамп працюватиме краще

Бізнесмен заявив, що все одно залишається на боці Трампа.

Американський мільярдер, засновник Tesla, Space X та власник X (колишній Twitter) Ілон Маск визнав, що кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс "перевершила очікування більшості людей" на дебатах з Дональдом Трампом.

Як написав бізнесмен в X, він не вважає дебати справедливими. Хоч Маск і похвалив Гарріс, він заявив, що продовжуватиме підтримувати Трампа.

"Камала Гарріс сьогодні ввечері перевершила очікування більшості людей. Тим не менш, коли справа доходить до виконання завдань, а не просто до приємних слів, я твердо вірю, що Трамп виконає свою роботу набагато краще. Зрештою, якщо Камала може робити великі речі, чому вона цього не робить? Байден рідко з’являється на роботі, тож вона вже головна", - заявив Маск. Відео дня

Маск впевнений, якщо не буде проведено суттєвої реформи уряду, "закони та правила погіршуватимуться з кожним роком".

"Трамп підтримує урядову комісію з ефективності, щоб дозволити робити великі речі, Камала – ні. Ми ніколи не досягнемо Марса, якщо Камала переможе", - стверджує Маск.

Дебати Трамп-Гарріс

Як повідомляв УНІАН, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп під час теледебатів обговорили війну в Україні. Республіканець Трамп заявив, що хоче, аби війна закінчилася, а демократка Гарріс спрогнозувала, що її опонент "здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори".

Крім того, Дональд Трамп під час дебатів із Камалою Гарріс не відповів на запитання модератора чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

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