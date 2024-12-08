Макрон кілька днів переконувавТрампа зустрітися із Зеленським у Парижі, - Axios

Остаточне рішення про зустріч американська сторона ухвалила напередодні.

Президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у Парижі.

Про це пише Axios з посиланням на два джерела. Зазначається, що Трамп прилетів у Париж на відкриття собору Нотр-Дам. Впродовж кількох днів Макрон працював над тим, щоб переконати його провести спільну зустріч із Зеленським.

Одне з джерел повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але зрештою погодився.

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Інше джерело, знайоме із зустріччю, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою та плідною". Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до цього.

Зустріч Зеленського з Трампом

Ввечері 7 грудня український президент Зеленський прибув до Парижа. Його літак приземлився у столиці Франції опівдні. З 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці приймав президент Франції Емануель Макрон. Там відбулася тристороння зустріч за участі Зеленського, Макрона і Трампа. Зустріч тривала близько 35 хвилин.

Пізніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після зустрічі Трамп заявив, що Україна хоче укласти мирну угоду з Росією. Відповідну заяву він зробив у контексті поточних подій в Сирії.

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