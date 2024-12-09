Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що РФ могла втрати на війні близько 500 тисяч окупантів, а Україна - близько 400 тисяч захисників.

У інтерв'ю NBC News політика запитали, чи варто Києву готуватися до зменшення американської допомоги після того, як він складе присягу. Він відповів коротко: "Можливо". Після цього Трамп знову дорікнув європейським країнам за те, що вони витрачають менше грошей, ніж Штати:

"Війна з Росією для Європи важливіша, ніж для нас. Вона важлива для всіх, але для Європи важливіша, ніж для нас. Між нами є маленька річ, яка називається океан".

Журналістка нагадала Трампу про обіцянку закінчити війну в Україні лише за добу - ще до того, як він офіційно обійме посаду президента. Політик відповів, що намагається це зробити. "Я намагаюся закінчити її, якщо зможу", - додав він.

Відео дня

За його словами, у цій війні людей вбивають "на рівні, якого ніхто ніколи не бачив". "Росія втратила, мабуть, 500 тисяч. Україна втратила більше, ніж вони кажуть, можливо, 400 тисяч. Ви говорите про сотні тисяч тіл, що лежать на полях. Це найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив, і цього не можна було допустити. Байден мав би зупинити це", - зазначив новообраний президент США.

Що Трамп говорив про втрати

Нагадаємо, вчора американський політик написав у мережі, що окупаційна російська армія втратила в Україні близько 600 тисяч пораненими та мертвими. За його даними, українські війська втратили 400 тисяч бійців.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про 198 тисяч убитих окупантів та понад 550 тисяч поранених. Україна втратила 43 тисячі воїнів, ще 370 тисяч зазнали поранень.

Вас також можуть зацікавити новини: