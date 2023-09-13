Обидва лідери заявили, що хочуть розвивати відносини між країнами.

Російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин провели переговори на космодромі Східний в Амурській області. Зустріч тривала більш як дві години, після неї лідери двох країн взяли участь в офіційному обіді та зробили кілька заяв.

Як повідомляє "Медуза", диктатори обмінялися взаємними похвалами та згадали про спільну історію.

"У дуже важливий період відбувається наш візит до Росії. Зараз Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого державного суверенітету та захисту своєї безпеки на противагу гегемоністичним силам, які протистоять їй... Впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі для покарання збіговиська зла, що претендує на гегемонію і живить експансіоністські ілюзії, і (здобуде перемогу в боротьбі - УНІАН) за створення стабільних умов для розвитку. Глибоко переконаний, героїчна російська армія та народ, блискуче наслідуючи традицію перемоги, впевнено продемонструють безцінні переваги честі на двох фронтах - спеціальної військової операції та побудови сильної держави", - заявив Кім Чен Ин.

Лідер КНДР також додав, що його країна "хоче й надалі розвивати відносини" та завжди підтримує всі рішення Путіна та російського уряду.

Натомість Путін нагадав, що відносини РФ та КНДР "були закладені ще в ході боротьби Кореї за свободу в 1945 році, коли радянські та корейські солдати пліч-о-пліч громили японських мілітаристів".

"Ми й сьогодні прагнемо зміцнювати зв'язки товариства та добросусідства. Діємо в ім'я миру, стабільності та процвітання нашого спільного регіону... У Кореї є прислів'я: "Одяг гарний новий, а друг старий". А у нас у народі кажуть: "Старий друг - краще за нових двох". Ці народні мудрості повною мірою застосовуються до відносин між нашими країнами", - заявив Путін.

Зустріч Кім Чен Ина та Путіна

Нагадаємо, 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії.

Путін заявив, що лідер КНДР "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Росія буде допомагати КНДР будувати супутники. Зокрема, Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що "КНДР завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

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