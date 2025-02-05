За словами політика, поява російського безпілотника стала несподіванкою для країни.

У повітряний простір Латвії 13 січня залетів російський безпілотник та кружляв над російським аеропортом у Ризі, внаслідок цього рейси були скасовані, що викликало у людей запитання до Міністерства оборони країни. Про це розповів колишній глава Міноборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, "шахед" не було збито, адже він впав сам, однак це стало несподіванкою для країни-члена НАТО, яка не має ознак війни.

"Цей інцидент спричинив невеликий скандал у Міністерстві оборони. Всі запитували у міністра: як же так, ми країна НАТО, а на нашу територію залетів шахед?! Скажу вам: якщо держава не перебуває у стані війни, на таку ситуацію непросто відреагувати, адже ми не очікуємо, що Росія буде нас бомбити, у нас немає такої алертності (стан максимальної готовності до дії, - УНІАН). При воєнному стані збройні сили країни, безсумнівно, відреагували б на появу шахеда інакше", - пояснив політик.

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Пабрікс додав, що випадок з дроном над аеропортом демонструє те, що провокації з боку Росії стають відкритішими. Він зазначив, що проти Латвії ведеться гібридна війна, яка включає диверсії, кібератаки та дезінформацію.

За словами колишнього міністра, подібні загрози спостерігаються у всьому регіоні, включаючи нещодавно пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

"Ми дуже задоволені тим, що Фінляндія так жорстко відреагувала. Латвія та всі країни регіону відтак ще уважніше стежитимуть за акваторією Балтики, де курсують російські судна, щоб уникнути диверсій у критичній інфраструктурі", - наголосив Артіс Пабрікс.

Ексміністр додав, що Латвія бачить, як РФ атакує цивільну та військову інфраструктуру України, а також робить висновки для посилення власної оборони. За його словами, наразі пріоритетом є збільшення оборонного бюджету. Зокрема якщо у 2024 році на військові потреби виділяли 2% ВВП, то в цьому році такий показник зріс до 3,5%.

"Гадаю, найближчими роками оборонний бюджет нашої держави зростатиме - далі буде і 4%, і 5% ВВП. Звичайно, це важко, бо люди хочуть гарних доріг, кращої якості життя... Але Латвія у будь-якому разі піде на збільшення витрат на оборону, бо, як відомо, якщо ти не утримуєш свою армію, то змушений будеш годувати чужу, а ми цього не хочемо", - зауважив політик.

Пошкодження підводних кабелів у Чорному морі - що відомо

Нагадаємо, 25 грудня минулого року поліція та прикордонна служба Фінляндії затримали танкер Eagle S, який підозрюється у пошкодженні підводного електрокабелю, що з'єднує країну з Естонією.

Також 27 січня Швеція затримала судно, яке причетне до пошкодження підводного оптично-волоконного кабелю між Латвією та Швецією.

Російські безпілотники на території НАТО

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, хто має збивати російські дрони в небі країн-членів Альянсу. За його словами, це рішення, яке мають приймати національні органи влади.

Рютте додав, що НАТО вже вирішив підсилювати ППО на східному фланзі, аби всі члени Альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір.

Також восени російський дрон було помічено у небі над Румунією. Тоді Рютте наголосив, що НАТО виявляє свою солідарність і закликає румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент.

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