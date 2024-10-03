Союзники по Альянсу продовжать консультуватися щодо цієї ситуації.

У випадку порушення російськими безпілотниками чи ракетами повітряного простору країн-членів НАТО рішення про їх збиття приймають національні органи влади. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом Володимиром Зеленський сьогодні в Києві.

"Звичайно, збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу - це рішення, яке приймають національні органи влади. НАТО вже прийняло рішення підсилювати ППО на східному фланзі, щоб всі члени Альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. І звичайно це важливо для НАТО в цілому", - сказав він.

Рютте також підкреслив, що союзники по Альянсу продовжать консультуватися щодо цієї ситуації.

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Водночас Зеленський також прокоментував готовність партнерів збивати російські дрони чи ракети: "працюємо з ними, поки що вони не готові".

Як повідомляв УНІАН, російські дрони неодноразово порушували повітряний простір країн-членів НАТО.

Російські дрони в повітряному просторі НАТО

На початку вересня російські дрони порушили повітряний простір Латвії та Румунії. Після чого обидві країни надіслали початкові звіти про інцидент своїм союзникам по НАТО, а також було розпочато детальніше розслідування.

Відомо, що один з безпілотників залетів до Румунії під час нічної атаки на Україну, а інший впав на сході Латвії. У Бухаресті вирішили відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів.

"Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, в тому числі розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БПЛА [безпілотних літальних апаратів] різного призначення", - зауважила тоді міністр оборони Латвії Андреа Спрудс.

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