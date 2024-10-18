За словами генсека НАТО, Альянс повиненпродемонструвати, що повітряний простір країн-членів є пріоритетом.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) закликала Румунію ефективно відповідати на порушення її повітряного простору іноземними БПЛА та ракетами. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

За його словами, НАТО повинне продемонструвати, що повітряний простір країн-членів Альянсу є пріоритетом.

"Зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати: НАТО виявляє свою солідарність, і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент", сказав Рютте.

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Як відомо, напередодні ввечері "невідома повітряна ціль" порушила повітряний простір Румунії. ВПС країни були змушені підняти в небо винищувачі.

Ймовірна війна НАТО і Росії

У вересні РФ пригрозила НАТО "прямою війною", якщо Україні дозволять удари західною зброєю. За словами постійного представника РФ Раді безпеки ООН Василя Небензі, Україна б'є по російській території "за межами зони бойових дій", зокрема по "цивільній інфраструктурі" РФ.

При цьому Небензя промовчав, що Росія систематично обстрілює ракетами і дронами всю територію України аж до Львова - зокрема, цивільні електростанції.

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