У безпілотниках з Ірану також є і українські деталі.

Деталі понад 30 європейських та американських компаній виявили в дронах-камікадзе Shahed-136, які Росія купила в Ірану. Найбільше використовували американських запчастин.

У розслідуванні Trap Aggressor зазначено, що інженери розібрали дрон, які українські військові збили 13 жовтня над Чорним морем в районі Одеси. При падінні була втрачена бойова частина безпілотника, але інші деталі – залишилися на місці.

"Заряд вибухівки разом з оптикою для точної атаки розміщені в передній частині БПЛА. Камікадзе запускаються з вантажівки із залпового вогню, можуть літати зі швидкістю понад 185 кілометрів на годину. Російська армія перейменувала літак в Герань-2, щоб замаскувати іранське походження цієї зброї", - йдеться в матеріалі.

За даними розслідувачів, майже всі компоненти іранського безпілотника - американського або європейського походження. При цьому єдина деталь іранського виробництва - силова установка або двигун.

"Компанія-виробник - іранська Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO). Спеціалізується на виробництві компонентів для безпілотників, а також на імпорті та експорті комерційних товарів. За даними Міністерства фінансів США, MADO закуповувала двигуни БПЛА для організацій, пов'язаних з Корпусом Вартових Ісламської революції. 29 жовтня 2021 року Міністерство фінансів США наклало санкції на компанію та її директорів за закупівлю двигунів та деталей для військової промисловості Ірану, заморозили її активи під юрисдикцією США. Ці ж санкції поширюються і на іноземні сторони, які сприяють транзакціям організації або іншим чином їй допомагають", - вказали в Trap Aggressor.

Українські розвідники встановили понад 30 європейських та американських компаній:

сервопривід - американської Hitec USA Group;

елементи живлення - японської Panasonic;

керамічна антена - кандской Tallisman.

"Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких і китайських елементів. Блок управління російського заводу "Західприлад". Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери і приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати в Росії після анексії Криму і агресії на Донбас в 2014 році", - відзначили розслідувачі

Раніше деталі Texas Instruments були знайдені в російських Іскандерах. При цьому в самій компанії заявили, що безпосередньо в РФ нічого не постачають.

Експерти з незалежної антикорупційної комісії звернулися до представників понад 35 компаній, чиї деталі знайшли в іранських дронах, але відповіли лише три. За словами менеджера з адвокації та комунікації НАКО Вікторії Вишневської, у відповідях були лише відписки.

Крім того, українські розвідники виявили в безпілотниках з Ірану деталі, вироблені в Україні. Йдеться про електричне реле, яке виробляє Харківський державний завод "Радіореле". Підприємство на даний момент знаходиться в підпорядкуванні Фонду держмайна України.

"У 2020-му через неефективне управління його виставили на приватизацію. Втім, досі інвестор так і не знайшовся. А незмінний з 2007-го року директор Анатолій Донець продовжує управляти збитковим активом. Тоді ж, в 2020-му, в інтерв'ю місцевим журналістам Донець скаржився, що ще в 2016-му вони втратили найбільші ринки збуту - в Росії. Таким чином, він фактично підтвердив, що на той час українська державна компанія вела торгівлю з країною-агресором. І саме таким чином, ймовірно українські деталі опинилися в іранській зброї, яка зараз руйнує наші міста і вбиває цивільних", - підсумували в Trap Aggressor.

Іранські дрони на війні проти України - що відомо

У серпні з'явилася іформація про покупку Росією дронів-камікадзе у Ірану. У Тегерані довго заперечували угоду, але пізніше глава МЗС Ірану Хуссейн Амір Абдоллахіян визнав постачання дронів-камікадзе для російської армії. За його словами, поставка нібито була за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Російські окупанти застосовують іранські безпілотники і по цивільних об'єктах, що вже призвело до загибелі людей.

1 листопада українські розвідники повідомили, що Іран планує поставити Москві партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6"і" Arash-2".

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