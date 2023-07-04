Експерти вже зв'язалися з компаніями-виробниками, які ніяк не можуть припинити постачати компоненти воєнним злочинцям.

Група експертів встановила перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакує Україну. Дані розслідування опублікувала громадська організація "Незалежна антикорупційна комісія" (НАКО).

У великому звіті, який складений НАКО спільно з Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Truth Hounds і Global Diligence LLP, докладно описані десять російських атак із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

"Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об'єктів або активність поблизу від цілі", – повідомляє НАКО.

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Автори звіту підкреслюють, що атаки Shahed-136 були навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, без відчутної військової переваги, що вказує на основну мету таких ударів – терор цивільного населення.

У звіті окремо зазначено, що використовувані агресором дрони виготовлені з використанням великої кількості західних компонентів. Зокрема конструкція "Шахедів" включає компоненти, виготовлені наступними компаніями:

Adesto Technologies (США);

Analog Devices (США);

Freescale (США);

Hemisphere (США);

Hitec USA Group (США);

International Rectifier (США);

Marvell Technology (США);

Maxim Integrated (США);

Micrel Semiconductor (США);

Micron Technology (США);

Texas Instruments (США);

Murata Manufacturing (Японія);

Tallysman (Канада);

STMicroelectronics (Швейцарія).

Укладачі звіту підкреслили, що всім компаніям з цього списку було відправлено запити з проханням озвучити свою позицію за цими фактами. Частина з них відповіли, засудивши російське вторгнення і запевнивши, що спробують посилити контроль за поставками своєї електроніки.

Росія обходить західні санкції – останні новини

Раніше ЗМІ неодноразово писали про численні факти і приклади того, як Росія обходить західні санкції. Іноді санкції порушувалися грубо і прямо, коли санкційні товари йшли транзитом через РФ, але по дорозі "зникали". Більш витончені схеми передбачають кілька етапів перепродажу товарів в нейтральних країнах з кінцевою поставкою в РФ.

У червні Європейський союз затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований в першу чергу на припинення спроб РФ обходити санкції. Один з найрадикальніших заходів цього пакету – погроза введення санкцій проти третіх країн, які допомагають або як мінімум не перешкоджають обходу санкцій через свою юрисдикцію.

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