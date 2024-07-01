Тепер вони зможуть зберігати там військову техніку.

Парламент Фінляндії ухвалив оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки, яка надасть їм доступ до 15 фінських військових баз.

Як пише Le Monde, цей документ дозволить присутність та навчання американських солдатів, а також зберігання їхньої військової техніки у Фінляндії. В Уряді підкреслили, що угода регулюється зобов'язанням поважати суверенітет країни, її національне законодавство та міжнародне право.

"Законодавці гарантували, що зобов'язання поважати національне законодавство поширюється і на ядерну зброю, імпорт і транзит якої на фінську територію заборонений", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зазначається, що Штати мають аналогічні угоди ще з 11 країнами Північноатлантичного Альянсу, в тому числі зі Швецією, Норвегією і Данією.

Вступ Фінляндії до НАТО

Як відомо, країна вирішила стати членом Альянсу після повномасштабного нападу Росії на Україну. 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО.

Кремлівський правитель Путін спочатку заявляв, що у РФ "немає проблем" зі вступом Фінляндії та Швеції до Альянсу, однак потім сказав, що тепер у відносинах між країнами "будуть проблеми".

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