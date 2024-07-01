Парламент Фінляндії ухвалив оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки, яка надасть їм доступ до 15 фінських військових баз.
Як пише Le Monde, цей документ дозволить присутність та навчання американських солдатів, а також зберігання їхньої військової техніки у Фінляндії. В Уряді підкреслили, що угода регулюється зобов'язанням поважати суверенітет країни, її національне законодавство та міжнародне право.
"Законодавці гарантували, що зобов'язання поважати національне законодавство поширюється і на ядерну зброю, імпорт і транзит якої на фінську територію заборонений", - йдеться у повідомленні.Відео дня
Зазначається, що Штати мають аналогічні угоди ще з 11 країнами Північноатлантичного Альянсу, в тому числі зі Швецією, Норвегією і Данією.
Вступ Фінляндії до НАТО
Як відомо, країна вирішила стати членом Альянсу після повномасштабного нападу Росії на Україну. 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО.
Кремлівський правитель Путін спочатку заявляв, що у РФ "немає проблем" зі вступом Фінляндії та Швеції до Альянсу, однак потім сказав, що тепер у відносинах між країнами "будуть проблеми".