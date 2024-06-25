У фінській держкомпанії зазначили, що санкції ЄС дали змогу відмовитися від газу з Росії на півроку раніше.

Фінляндія повністю відмовляється від російського газу. Рішення ухвалено в рамках останнього пакета санкцій Європейського союзу щодо Росії.

Фінська державна компанія Gasum оголосила, що з 26 червня, майже на півроку раніше, запровадить обмеження на постачання російського газу. Це рішення пояснили ухваленням 14-го пакета санкцій.

У фінській компанії заявили, що цей форс-мажор звільняє її від зобов'язань перед російським газовим монополістом "Газпром".

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"Санкції ЄС не дозволяють Gasum розірвати угоду з "Газпромом експорт", але є форс-мажором для закупівлі або імпорту російського СПГ через offgrid-термінали". Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і з 26 липня не буде закуповувати і не буде імпортувати російський ЗПГ", - йдеться в повідомленні компанії.

14-ий пакет санкції ЄС проти Росії - удар по СПГ

24 червня Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції націлені на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС.

Крім того, під обмеження потрапили 27 суден, зокрема два судна, що зберігають скраплений природний газ, і судна загального призначення, які перевозили заборонені товари або пов'язані з організаціями, що перебувають під санкціями.

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