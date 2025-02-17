Там зауважили, що після встановлення миру в Україні, його треба забезпечити.

Швеція не виключає відправку своїх військових в Україну у складі післявоєнного миротворчого контингенту.

Про це сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, повідомляє Reuters. Вона зауважила, що в даний час треба досягти домовленості про справедливий та стійкий мир в Україні на основі міжнародного права. Вона наголосила, що такий мир повинен гарантувати, що РФ не зможе наростити армію та знову напасти на Україну чи іншу країну через кілька років.

"Коли ми встановимо такий мир, ми повинні забезпечити його збереження, і тоді наш уряд нічого не виключатиме", - пояснила вона.

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Заява шведської дипломатки послідувала за словами британського премʼєра Кіра Стармера, який заявив, що готовий відправити миротворців в Україну.

Миротворці в Україні

Група європейських країн розглядає можливість відправки військового контингенту в Україну для забезпечення дотримання майбутньої мирної угоди. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що такі миротворчі сили не повинні бути частиною місії НАТО.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що для стримування росіян потрібен контингент у 200 тис. миротворців.

Вчора аналітик Центру стратегічних досліджень в Гаазі Девіс Еллісон зазначив, що теоретично Європа спроможна відправити в Україну контингент у 100 тис. військових, який був би неабияким фактором стримування для Москви.

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