Повернення Дональда Трампа до влади в США стало "електрошоком" для Європи і має змусити її наростити власні "м’язи". Але відправка в Україну 200 тисяч європейських миротворців є нереальною. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю Financial Times.
Президент Франції підтримав позицію адміністрації Трампа про те, що Європа несе відповідальність за забезпечення безпеки України. Однак, на думку Макрона, озвучена Володимиром Зеленським потреба у 150-200 тисячах європейських миротворцях після війни є дещо "надуманою".
"Ми повинні робити речі, які є відповідними, реалістичними, добре продуманими, виміряними та обговореними", – наголосив Макрон.
Говорячи про перспективи миру в Україні, французький президент застеріг від угоди, схожої на капітуляцію, оскільки це буде "поганою новиною для всіх", включно зі США.
"Єдине питання на даному етапі полягає в тому, чи президент Путін справді стійко та достовірно бажає погодитися на припинення вогню. Ми всі повинні залишатися колективно пильними", – сказав Макрон.
Європейські миротворці в Україні: останні новини
Як писав УНІАН, в адміністрації Трампа вважають, що їхня роль має обмежитися лише дипломатичною допомогою у досягненні миру в Україні. А от повоєнні гарантії на себе має взяти Європа.
В Пентагоні наголосили, що Америка не відправлятиме свої війська в Україну. При цьому Вашингтон не хоче, аби європейські миротворці в Україні діяли під егідою НАТО.
На це Володимир Зеленський зауважив, що миротворчий контингент може складатися виключно із самих українців, якщо Захід надасть Україні достатню кількість сучасної зброї.