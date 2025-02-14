Лондон обіцяє підтримувати країну стільки, скільки знадобиться.

Велика Британія вважає, що шлях України до Північноатлантичного Альянсу є незворотнім, це було погоджено на Вашингтонському саміті 2024 року.

Про це під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Він запевнив, що Британія підтримуватиме українців так довго, як буде потрібно, передає його прес-служба.

Стармер вважає, що не може бути жодних переговорів про Україну без України. Вони із Зеленським погодилися, що третя річниця варварського повномасштабного вторгнення Росії стане важливим моментом для демонстрації міжнародної єдності та підтримки країни:

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"Україна потребує сильних гарантій безпеки, подальшої летальної допомоги та суверенного майбутнього, і вона може розраховувати на підтримку з боку Великої Британії".

США не хочуть Україну в НАТО

Як відомо, Північноатлантичний Альянс постійно запевняв Київ в тому, що перешкодою до членства є війна, тому питання вступу обговорюватиметься після її закінчення.

Заявлялося, що проти прийняття України до НАТО виступали Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина та Словаччина.

Новий американський президент Дональд Трамп після розмови із Путіним заявив, що вступ України до Альянсу є "непрактичним".

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