Він наголосив, що в США готові рішуче відповісти на застосування Росією ядерної зброї.

Джерела колишнього розвідника КДБ й екс-однокурсника Путіна Юрія Швеця в США кажуть, що Америка в разі застосування президентом РФ ядерної зброї завдасть по Кремлю авіаудар.

Про це Швець розповів у інтерв'ю головному редактору видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Я у них запитую: як ви вважаєте, якщо він застосує, скажімо, в Україні, тактичну ядерну зброю, що буде? Вони кажуть: "Ми його розбомбимо, просто закидаємо бомбами". Ось такою була однозначна відповідь", - сказав Швець.

Бацман запитала, через який час може "прилетіти" відповідь у разі застосування Росією ядерної зброї.

"... Підрозділ морської піхоти може протягом години опинитися в будь-якій точці Європи, припустимо, і запускати ці ракети. Якщо вже зовсім конкретно відповідати на ваше запитання - хвилин 15. Якщо ці розумники в Кремлі думають, що вони найхитріші і їх місцеперебування в конкретний момент невідомо, то вони глибоко помиляються", – відповів Швець.

Зазначимо, "ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже через два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

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