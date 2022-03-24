Американські ЗМІ пишуть, що військове керівництво Росії не йде на контакт.

У Пентагоні заявили, що за останні 7-10 днів міністр оборони США Ллойд Остін і глава Генштабу Марк Міллі не раз намагалися вийти на зв'язок з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.

Про це пише The Washington Post.

Однак російське військове керівництво на контакт не йде. Гаряча лінія зв'язку, спеціально створена для вирішення можливих конфліктів в повітряному просторі, поки за призначенням не використовувалася.

"Ми повинні уникати сценарію, коли НАТО і Росія вступають у війну, тому що вище керівництво не може взяти трубку і пояснити один одному, що відбувається", - сказав адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який займав пост Верховного Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО з 2009 по 2013 рік.

У США допустили дві версії: Шойгу і Герасимова відсторонили через провал "спецоперації", або РФ свідомо не йде на контакт з Америкою, що може призвести до прямого зіткнення країн.

У міру того, як невдачі Росії на полі бою стають все більш очевидними, а війна затягнулася на другий місяць, офіційні особи США стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може піти на військову ескалацію в надії змінити траєкторію війни. У міру розгортання більш небезпечної зброї і тактики зростають ризики більш широкого конфлікту.

"Жахливим сценарієм може бути потрапляння російської ракети, або штурмовик, який знищить командний пункт США на польсько-українському кордоні. Місцевий командир може відреагувати негайно, думаючи, що ця подія є початком повномасштабного наступу. Це може призвести до швидкої і незворотної ескалації, включаючи потенційне застосування ядерної зброї", - сказав Ставрідіс.

Він уточнив, що, будучи головнокомандувачем Альянсу, він міг зателефонувати своєму російському колезі в будь-який час, а іноді "робив це кілька разів, щоб прояснити ситуацію і знизити напруженість".

Зникнення Шойгу: що відомо

23 березня російські журналісти-розслідувачі звернули увагу на зникнення з інформаційного простору міністра оборони РФ Сергія Шойгу. В оточенні Шойгу стверджували, що у того – нібито хвороба серця.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це зникнення Шойгу "цікавим", але зауважив, що з інформаційного простору зникли ще кілька ключових політичних фігур країни-окупанта.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що у міністра оборони Росії "зараз багато турбот".

24 березня росЗМІ "знайшли" зниклого Шойгу на нараді у Путіна.