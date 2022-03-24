У Пентагоні заявили, що за останні 7-10 днів міністр оборони США Ллойд Остін і глава Генштабу Марк Міллі не раз намагалися вийти на зв'язок з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.
Про це пише The Washington Post.
Однак російське військове керівництво на контакт не йде. Гаряча лінія зв'язку, спеціально створена для вирішення можливих конфліктів в повітряному просторі, поки за призначенням не використовувалася.
"Ми повинні уникати сценарію, коли НАТО і Росія вступають у війну, тому що вище керівництво не може взяти трубку і пояснити один одному, що відбувається", - сказав адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який займав пост Верховного Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО з 2009 по 2013 рік.
У США допустили дві версії: Шойгу і Герасимова відсторонили через провал "спецоперації", або РФ свідомо не йде на контакт з Америкою, що може призвести до прямого зіткнення країн.
У міру того, як невдачі Росії на полі бою стають все більш очевидними, а війна затягнулася на другий місяць, офіційні особи США стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може піти на військову ескалацію в надії змінити траєкторію війни. У міру розгортання більш небезпечної зброї і тактики зростають ризики більш широкого конфлікту.
"Жахливим сценарієм може бути потрапляння російської ракети, або штурмовик, який знищить командний пункт США на польсько-українському кордоні. Місцевий командир може відреагувати негайно, думаючи, що ця подія є початком повномасштабного наступу. Це може призвести до швидкої і незворотної ескалації, включаючи потенційне застосування ядерної зброї", - сказав Ставрідіс.
Він уточнив, що, будучи головнокомандувачем Альянсу, він міг зателефонувати своєму російському колезі в будь-який час, а іноді "робив це кілька разів, щоб прояснити ситуацію і знизити напруженість".
Зникнення Шойгу: що відомо
23 березня російські журналісти-розслідувачі звернули увагу на зникнення з інформаційного простору міністра оборони РФ Сергія Шойгу. В оточенні Шойгу стверджували, що у того – нібито хвороба серця.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це зникнення Шойгу "цікавим", але зауважив, що з інформаційного простору зникли ще кілька ключових політичних фігур країни-окупанта.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що у міністра оборони Росії "зараз багато турбот".
24 березня росЗМІ "знайшли" зниклого Шойгу на нараді у Путіна.