Його звільнення є однією з найбільших перестановок у російській владі за останнє десятиліття.

Екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу, якого днями відправили у відставку, є одним із найдавніших соратників правителя Росії Володимира Путіна. Відзначився він також і любов'ю до розкоші. У 2015 році антикорупційні активісти виявили, що Шойгу проживає у комплексі вартістю понад 15 мільйонів доларів під Москвою. При чому Будинок був зареєстрований на його невістку, а побудований на землі, "купленій" його 18-річною дочкою.

Як пише The Times, після початку повномасштабної війни в Україні, Збройні сили РФ охопили чутки про марнотратство та некомпетентність Шойгу. Його звільнення і подальша заміна першим віце-прем'єр-міністром Андрієм Бєлоусовим стали однією з найбільших перестановок у російській владі за останнє десятиліття.

"Мета Путіна — підвищити ефективність виробництва озброєнь і оптимально задовольнити військові потреби. У цьому контексті Бєлоусов — логічний вибір", — сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia.

Відео дня

Водночас, на думку військового аналітика Роба Лі, це призначення "ймовірно є віддзеркаленням особистої довіри Путіна до Бєлоусова та потреби в кращому внутрішньому менеджері бюрократичного апарату Міноборони". Експерт з російських військових технологій Семюель Бендетт зазначив, що Бєлоусов був "великим пропагандистом вітчизняних безпілотників".

У Кремлі вказали, що він підходить для цієї посади, оскільки військові витрати зросли до 6,6 відсотка ВВП.

"Сьогодні на полі бою перемагає той, хто більш відкритий до нововведень, більш відкритий до їх практичного використання в бойових діях. Тому природно, що на нинішньому етапі президент прийняв рішення про те, що міністерство оборони очолить цивільна особа", — сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

На думку видання, ці перестановки також можуть означати, що наступним може "вилетіти" начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Зазвичай нові міністри оборони хочуть, щоб на цю посаду був призначений союзник, хоча це може бути не так під час війни.

Незважаючи на відчуття, що його скинули, Шойгу залишиться на високій посаді голови Ради безпеки. Ймовірно, це спосіб Путіна "тримати [Шойгу] поруч, але відокремленим від "системи", де знайти альтернативну роль було б складно".

Відставка Шойгу

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що правитель РФ Володимир Путін змінює кадри у Міноборони РФ, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною та, можливо, підготуватись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міноборони Росії, який перебуває в скрутному становищі.

Вас також можуть зацікавити новини: