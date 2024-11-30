Кіт Келлог пропонує відтермінувати членство України в НАТО.

Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду спеціального посланника у російсько-українській війні Кіт Келлог запропонував досить детальні пропозиції щодо припинення війни в Україні. Про це пише The Hill.

Видання нагадує, що Трамп пообіцяв припинити війну протягом доби після повернення до Білого дому, і минулого тижня залучив Кіта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці, який працював керівником апарату в Раді національної безпеки Трампа, щоб очолити ці зусилля.

У звіті, який Келлог написав у співавторстві з Американським інститутом політики, він назвав війну "трагедією, якої можна уникнути", частково спричиненою "некомпетентністю" президента Байдена як світового лідера. Він зазначив, що "уникнення ризику адміністрацією Байдена в озброєнні України в поєднанні з провалом дипломатії з Росією продовжили війну в Україні, яка зараз опинилася у війні на виснаження з Росією".

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"Щоб завершити російсько-українську війну, знадобиться сильне лідерство під гаслом "Америка перш за все" для укладення мирної угоди та негайного припинення бойових дій між двома ворогуючими сторонами", - написав Келлог у звіті.

ЗМІ зазначає, що обраний президент заявив, що війна ніколи б не почалася, якби він залишився в Білому домі, але не розповів про те, як він збирається її вирішити після повернення до влади в січні. У свою чергу Келлог поставив під сумнів той факт, що подальша допомога США Україні має залежати від готовності Києва брати участь у мирних переговорах, натомість для переконання правителя Росії Володимира Путіна приєднатися до цих дискусій порекомендував Трампу та іншим лідерам НАТО запропонувати відтермінувати членство України в Альянсі в обмін на мирну угоду з гарантіями безпеки:

"Адміністрація Байдена публічно не чинила тиску на Україну щодо мирних переговорів, але її критикували за те, що вона надто обережно надавала Україні системи зброї, необхідні для протистояння Росії".

Автори вказують, що США не підтримали негайний вступ України до НАТО, але підтримали зобов’язання щодо приєднання Києва. При цьому Келлог, як і Трамп, надає пріоритет утриманню військ США від "непотрібних і нескінченних воєн", водночас демонструючи військову силу.

"Це означає роботу з партнерами для сприяння регіональній безпеці, вимагаючи від членів Альянсу та союзників повної підтримки для захисту безпеки", - зазначив Келлог.

Призначення Кіта Келлога

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду спеціального представника щодо України та Росії відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога.

Як відомо, Келлог розробив свій "мирний план" для України разом із Фредом Флейтцем, який обіймав посаду начальника штабу Ради національної безпеки при Трампі.

Зазначений план містить у собі такі позиції, як заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

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